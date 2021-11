Pablo Larraín, coleccionador de borboletas

Depois de ter aprisionado Jacqueline Kennedy em Jackie (2016), o chileno Pablo Larraín, em tempos realizador de objectos (no mínimo) intrigantes, opacos, até mesmo assustadores se pensarmos num filme como Tony Manero (2008), prossegue a sua via de cineasta internacional, uma categoria que obriga a prescindir de quaisquer obstáculos, de quaisquer medos, com uma “fábula a partir de uma tragédia real”. É assim que Spencer, de forma astuta, se anuncia no genérico inicial.