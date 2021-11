Uma em cada 20 pessoas com diabetes de tipo 2 entra em remissão

Investigação na Escócia revela que entre 162.316 doentes com diabetes e mais de 30 anos, cerca de 5% (7710) entraram em remissão sem que tivessem sido submetidos a cirurgia bariátrica.

A possibilidade de um doente com diabetes de tipo 2 entrar em remissão não é uma novidade. No entanto, esta hipótese estava reservada a alguns dos doentes submetidos a cirurgia bariátrica ou que adoptaram uma dieta muito pouco calórica imposta num ensaio clínico. Agora, um estudo na Escócia publicado esta terça-feira na revista PLoS Medicine demonstrou que uma em cada 20 pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 entra em remissão da doença. Esta conclusão pode ajudar a definir novas estratégias terapêuticas para estes doentes.