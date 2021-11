Covid-19: mais nove mortes e 450 casos de infecção. Internamentos sobem

Portugal registou nove mortes por covid-19 e mais 450 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os internamentos de pessoas com covid-19 aumentaram: há agora mais 12 pessoas internadas (num total de 372) e menos uma em unidades de cuidados intensivos (num total de 59 pessoas). Ao todo, há 32.036 casos de infecção activa no país.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e são referentes à totalidade de ocorrências registadas na segunda-feira, 1 de Novembro.

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (146) e no Norte (136). Segue-se a região Centro com 83 casos; A Madeira com 36 infecções; o Alentejo com 21 casos; o Algarve com 19 infecções diárias; e os Açores com nove casos.

As mortes por covid-19 que surgem identificadas neste boletim epidemiológico foram registadas sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde houve seis óbitos por covid-19. Duas pessoas morreram com a doença na região Centro e uma pessoa morreu com covid-19 na região Norte do país.

Todas as mortes registadas na segunda-feira são de pessoas com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, morreram 18.171 pessoas com covid-19 em Portugal.

O número de infecções diárias tem tido uma tendência crescente desde o início de Outubro, mas tem estado abaixo dos 1000 novos casos – foi a 17 de Setembro que esta barreira foi ultrapassada pela última vez, quando se registaram 1023 casos. O número de casos tende a ser menor aos fins-de-semana e feriados.

Uma semana decisiva

No dia anterior, Portugal registou cinco mortes e 491 casos de infecção. Esta semana será decisiva para perceber se o país está numa fase de inversão da tendência de estabilização da actividade epidémica que até aqui se verificava, como explicavam a DGS e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) no relatório das Linhas Vermelhas da passada sexta-feira. Apesar dos elevados níveis de vacinação, o número de infecções semanais tem aumentado desde o início de Outubro.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que houve um “agravamento” da pandemia e que, se o índice de transmissibilidade do vírus não sofrer qualquer alteração, as estimativas do INSA mostram que o país pode registar 1300 novos casos de covid-19 no dia 7 de Novembro, próximo domingo. Temido disse que tem havido um contexto favorável, mas que o “vírus continua a transmitir-se e a circular”.

Quanto aos indicadores que medem a transmissão do vírus, a incidência de infecções por cada 100 mil habitantes está nos 101,5 a nível nacional (101,9 no continente), segundo a última actualização, feita na segunda-feira. Já o índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), é de 1,05 tanto a nível nacional como no continente. A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

Em todo o mundo, morreram mais de cinco milhões de pessoas com covid-19 desde o início da pandemia, de um total de 247,2 milhões de casos confirmados de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo os dados disponibilizados pela universidade norte-americana John Hopkins.