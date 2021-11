Proposta de lei sobre videovigilância que o Governo quer salvar pode ser inconstitucional

A proposta de lei sobre o alargamento da videovigilância admite que as forças de segurança possam captar imagens e sons do interior de residências com autorização judicial, mas sem especificar as condições e justificações em que tal pode acontecer. Porém, nem a Procuradoria-Geral da República (PGR) concorda com uma regra tão abrangente e admite que, tal como está no texto do Governo, corre o risco de ser considerada inconstitucional. A proposta de lei da videovigilância é uma das que o Governo indicou como prioritárias para fechar antes da dissolução do Parlamento.