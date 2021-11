PS e PSD disponíveis para acordo sobre combate à corrupção na recta final da legislatura

Deputado do PCP defendeu a necessidade de “fechar” algumas propostas no “pouco tempo” até a Assembleia da República ser dissolvida.

A deputada socialista Cláudia Santos e a social-democrata Mónica Quintela mostraram disponibilidade para chegar a um acordo para poder salvar algumas propostas do pacote de combate à corrupção antes da dissolução da Assembleia da República. A deputada do PSD concordou com a necessidade de esse entendimento ser “o mais consensual possível” e repetiu uma expressão da sua colega do PS: “Fogo à peça”.

Em causa estão várias propostas que se encontram na Comissão de Assuntos Constitucionais – depois de terem sido debatidas em plenário no dia 25 de Junho mas sem votação na generalidade – nomeadamente a que pretendia impedir políticos condenados por corrupção de serem nomeados para funções públicas por um período de dez anos e a da possibilidade de atenuar a pena para quem tenha colaborado com a justiça na denúncia. O PSD concordou com a primeira questão mas divergiu na segunda.

Nesta terça-feira, no período de declarações políticas, e depois de uma intervenção de Mónica Quintela sobre a falta de meios de combate à corrupção, Cláudia Santos anunciou que a bancada do PS elaborou um “texto de substituição" que “deve ser o mais consensual possível” em que mantém a proposta para impedir os políticos condenados por corrupção de serem nomeados para funções públicas mas que deixa cair “os acordos nas sentenças”. Cláudia Santos mostrou-se ainda disponível para “acolher sugestões do PSD, nomeadamente sobre o estatuto processual de pessoas colectivas, que nos parecem muito pertinentes”.

O pacote de combate à corrupção continha 25 propostas, mas só devem restar algumas semanas de trabalhos parlamentares na sequência do chumbo do Orçamento de Estado para 2022 e a dissolução da Assembleia da República.

“O tempo escasseia e a pergunta é: o primeiro caminho seria renunciar a uma solução de consenso e optar pela narrativa de que nada foi feito. O segundo caminho é se há disponibilidade para trabalhar connosco numa solução de consenso”, desafiou a deputada socialista, lembrando que PCP e Bloco já manifestaram abertura para o diálogo. E citou um colega de bancada, António Santinho Pacheco, para dizer: “Foço à peça”.

Na resposta, Mónica Quintela saudou a proposta socialista de deixar cair os acordos nas sentenças que o PSD tinha apontado como “uma linha vermelha”, lembrando que o seu partido se tem batido por uma reforma da justiça. “Se for possível - e queremos pontes com todos os partidos - contem connosco, arregacemos as mangas e, repetindo o que disse, fogo à peça”, afirmou a social-democrata, depois de ter sido evidente a concordância com António Filipe em torno da falta de meios sobre o combate à corrupção.

Já antes desta convergência entre PS e PSD, o deputado comunista defendeu que o propósito da sua bancada é “fechar nesta legislatura o que pode ser fechado no pouco tempo”, desde que haja consenso, ressalvando que “não se deve legislar e correr mal”.