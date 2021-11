PCP: a corda era para esticar, não era para partir

Até ao fim, mesmo após a reunião do Comité Central, o PCP bateu-se por um substancial ganho de causa que lhes permitisse a abstenção no Orçamento – o aumento para 755 euros do salário mínimo em Janeiro, a terceira proposta sobre a matéria que o PCP levou às negociações com o Governo, podia bastar para que o Orçamento do Estado fosse viabilizado pelos comunistas. Mas o Executivo recusou alterar a sua proposta inicial (de 705 euros). E foi assim que se consumou o voto contra o Orçamento do Estado que Jerónimo de Sousa anunciou no dia seguinte à reunião do Comité Central – e que abriu a crise política para a qual o Presidente da República só tem a solução das eleições antecipadas.