Parlamento português tem menos deputados por habitantes e eleitores do que a média da UE

Estudo comparado, que ainda inclui o Reino Unido, mostra que os cinco países mais populosos da UE são os que têm um menor rácio de parlamentares e que os cinco com menos população têm mais deputados por habitantes.

Apesar de, à direita, haver partidos que consideram que se deve reduzir o actual número máximo de 230 deputados à Assembleia da República (AR), Portugal está abaixo da média europeia no número de parlamentares por 100 mil habitantes e eleitores. De acordo com um estudo da Divisão de Informação Legislativa Parlamentar (DILP) da AR, que comparou a percentagem de deputados dos parlamentos nacionais por número de habitantes e eleitores dos Estados-membros da União Europeia e Reino Unido, Portugal tinha, com base em dados de 2020, 2,23 deputados por cada cem mil habitantes e 2,46 deputados por cem mil eleitores.