Queres saber como usar as redes sociais para arranjar emprego? Esta conversa pode ajudar-te

Esta quarta-feira, pelas 12h, o P3 tenta dar respostas e dicas úteis sobre como encontrar um emprego através das redes sociais com a ajuda de Célia Marques, gestora de talento da Landing.jobs. Em directo, no Instagram.

O que preparar antes de começar a procurar ofertas de emprego? Quais as plataformas certas para apresentar candidaturas? Que erros devem ser evitados nos perfis online? Estas e outras perguntas podem ser abordadas na conversa “Como usar as redes sociais para arranjar emprego?”, que vai acontecer esta quarta-feira, pelas 12h, no Instagram do P3.

Na sessão transmitida em directo, Célia Marques, gestora de talento da Landing.jobs, traz a experiência em recrutamento de profissionais da área tecnológica para dar dicas úteis sobre como encontrar um emprego através das redes sociais.

Se queres saber o que fazer para melhorar a tua presença online, junta-te à conversa e partilha connosco as tuas dúvidas. Tentaremos dar-te as respostas que procuras.