José Mateus. Edifício Castilho 203

No 15.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora Building Pictures, conversa com o arquitecto José Mateus (um dos fundadores do atelier ARX Portugal), sobre o edifício Castilho 203, em Lisboa, que integra o apartamento de Cristiano Ronaldo (de que já muito se falou sobre a construção da marquise).

Este episódio pretende ser uma oportunidade para conhecer melhor o projecto. Ao longo da entrevista, o arquitecto fala sobre a relação do edifício com a cidade e do seu trabalho minuciosamente exigente ao nível dos detalhes, naquela zona privilegiada de Lisboa.

Localizado na confluência da Rua Castilho com a Rua Padre António Vieira, o projecto nasce do redesenho e reconversão de um antigo edifício de escritórios num edifício residencial. Antes de avançar para o projecto, o arquitecto José Mateus lembra que, a partir da janela da sua casa, observava o edifício de escritórios (da autoria do arquitecto Tomás Taveira) e via “um ponto negro a irromper no meio da malha urbana”.

Foto

Hoje o facto de o edifício de gaveto estar localizado numa zona onde existem várias construções de altura superior ao que usualmente se encontra na cidade justifica a volumetria da torre. No fundo, o arquitecto procurou, através do novo desenho, mudar a percepção do edifício, tendo em conta “o tecido vibrante da cidade”, as texturas, os ritmos das janelas e a materialidade da pedra branca, cuja expressão varia consoante a evolução da luz em Lisboa.

Perante os padrões exigentes do projecto, o arquitecto reflectiu sobre noções de leveza e elegância nos mais diversos aspectos, nomeadamente no acabamento das fachadas com mármore de Vila Viçosa e na introdução de caneluras que confere verticalidade ao edifício e permite “reflectir sobre as ordens clássicas da arquitectura grega”.

Nenhuma destas decisões foi casual. Todas elas são “intencionais” e “precisas”. Para o arquitecto, um dos principais objectivos era sentir o volume do edifício como parte integrante da cidade e não como uma ruptura. Uma das transformações cruciais foi também a alteração da porta de entrada principal do edifício, outrora situada na Rua Padre António Vieira, para a Rua Castilho em direcção ao Parque Eduardo VII.

Durante o processo construtivo, o arquitecto enfrentou um conjunto de desafios. Em dado momento da entrevista, José Mateus explica porque é que o pilar, situado no átrio principal, constituía um problema e como o artista José Pedro Croft reflectiu sobre esse elemento e criou a escultura para o Castilho 203.

Através do depoimento do arquitecto, percebemos que “a Arquitectura não é uma disciplina”, mas sim “o lugar onde todos vivemos”. Este episódio transporta-nos para esse território e aí podemos antever não só o potencial da relação do edifício Castilho 203 com a paisagem envolvente, mas também compreender como o problema em arquitectura pode ser encarado como uma oportunidade.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

