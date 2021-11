Os empregos verdes são uma opção consciente dos jovens — e vieram para ficar

Quando terminou o curso de Biologia, em 2014, Gonçalo Costa sabia o caminho a seguir: queria trabalhar com insectos e investigar novas espécies – sem esquecer o gosto pela cozinha transmitido pela mãe durante a infância e adolescência passadas no restaurante da família. Para “conciliar os dois mundos”, focou-se nos insectos comestíveis e, em finais de 2019, nascia a The Cricket Farming Co., uma empresa de produção de grilos para consumo humano.