Supremo Tribunal dos EUA pronuncia-se sobre lei que proíbe quase totalmente o aborto no Texas

A disputa no Texas sobre o direito ao aborto chegou ao Supremo Tribunal com uma rapidez pouco habitual. Se os tribunais federais continuarem impedidos de rever esta legislação, o cenário pode ser replicado em outros estados.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ouviu esta segunda-feira alegações numa grande disputa sobre a lei do aborto do Texas, com o objectivo de analisar se os tribunais do estado devem ser impedidos de se pronunciar sobre casos apresentados contra pessoas que realizam o procedimento, ao abrigo de uma lei apoiada pelo Partido Republicano que proíbe quase totalmente o aborto e permite que sejam os cidadãos comuns a aplicá-la.