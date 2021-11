Sequestro e incêndio de autocarro fazem temer nova vaga de violência na Irlanda do Norte

Há suspeitas de envolvimento de “paramilitares” lealistas no ataque em Newtownards, em protesto contra o protocolo irlandês do “Brexit”. Partidos unionistas condenam incidente “terrorista”.

Um ataque violento a um autocarro, que incluiu o sequestro do motorista – que teve uma arma apontada – e o incêndio do veículo, na madrugada de segunda-feira, em Newtownards, na Irlanda do Norte, trouxe consigo receios de uma nova onda de violência sectária no território, semelhante à que já tinha ocorrido em Abril.