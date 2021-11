Autoridades de saúde britânicas pedem aos deputados para usar máscara no Parlamento

As autoridades de saúde do Reino Unido pediram esta terça-feira aos deputados que usem máscara no Parlamento, ao mesmo tempo que cancelavam as visitas guiadas, depois de um aumento dos contágios de covid-19 em Westminster, numa altura em que há um recrudescimento da pandemia no país.

Um porta-voz parlamentar afirmou à BBC que “o recente aumento da covid-19 em todo o país (…) também se está a reflectir no Parlamento”.

Não obstante, as autoridades não podem obrigar os deputados a usar a máscara, embora o presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, e os sindicatos que representam os funcionários do Parlamento tenham incentivado os deputados a fazê-lo.

O Governo mantém que o uso de máscara é “uma escolha pessoal” dos deputados.

Aos funcionários e aos jornalistas, entre outras pessoas que desenvolvem a sua actividade nas instalações, a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) impôs a obrigatoriedade da máscara e o distanciamento social.

Também foi solicitado que as equipas dos gabinetes de deputados que voltem a trabalhar remotamente desde casa.

De acordo com a Sky News, a UHKSA assinalou que a adopção de restrições tem efeito imediato e que essa política será alvo de revisão dentro de duas semanas.