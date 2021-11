Ataque a hospital militar em Cabul faz pelo menos 19 mortos

O atentado ainda não foi reivindicado de forma oficial, mas testemunhas dizem ter visto combatentes do Daesh-Khorasan no local.

Pelo menos 19 pessoas morreram e 43 ficaram feridas na sequência de uma explosão e de um tiroteio perto de um hospital militar em Cabul, no Afeganistão, na manhã desta terça-feira. O ataque não foi reivindicado, mas é provável que tenha sido levado a cabo por um grupo ligado ao Daesh.

Duas explosões foram ouvidas à entrada do hospital Sardar Mohammad Daud Khan, o maior da capital afegã, segundo a Reuters. Em seguida, testemunhas dizem ter ouvido sons de metralhadoras perto das mesmas instalações.

Até ao momento, o balanço definitivo do número de vítimas ainda está por apurar. Fontes do Ministério do Interior, citadas pela Al-Jazeera, referem pelo menos 19 mortos, enquanto as forças de segurança confirmaram à Reuters 15 vítimas mortais.

Nas imagens do local vê-se uma coluna de fumo sobre a área onde o incidente ocorreu, perto do distrito diplomático de Wazir Akbar Khan.

Não houve uma reivindicação imediata deste ataque, mas a agência oficial afegã Bakhtar cita várias testemunhas que dizem ter visto elementos pertencentes ao Daesh-Khorasan, um grupo ligado ao Daesh que tem sido responsável por uma série de atentados no Afeganistão nos últimos meses.

Foi este grupo jihadista que levou a cabo o ataque no aeroporto de Cabul, a 26 de Agosto, durante a operação de retirada de milhares de civis estrangeiros e nacionais, nos últimos dias da presença norte-americana no país. Nesse atentado morreram cerca de 180 pessoas.

Em 2017, o hospital militar Sardar Mohammad Daud Khan já tinha sido visado pelo Daesh-K, quando morreram 30 pessoas.

O ataque desta terça-feira vem acentuar a percepção de que a garantia dada pelos taliban, depois de tomarem o poder em Agosto, de que iriam conseguir travar os atentados terroristas no país está longe de ser alcançada.

Na semana passada, o Pentágono manifestou o receio de que o Daesh-K estivesse a menos de um ano de conseguir possuir a capacidade necessária para organizar ataques contra os EUA.