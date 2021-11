Assistente de realização que entregou arma a Baldwin “chocado e triste” com morte de Halyna Hutchins

O assistente de realização que entregou a Alec Baldwin uma arma com munição real fez os seus primeiros comentários, na segunda-feira, a propósito do incidente nas filmagens do filme Rust, do qual, além de protagonista, Baldwin também é co-produtor, e que resultou na morte de Halyna Hutchins. Dave Halls, num comunicado citado pelo New York Post, não abordou os detalhes do que se terá passado, mas disse estar “chocado e triste” com a morte da colega.

“Halyna Hutchins não foi apenas uma das pessoas mais talentosas com quem trabalhei, mas também uma amiga”, lê-se na declaração, na qual Dave Halls afirma estar “chocado e triste”, não deixando de considerar que a fatalidade pode vir a servir de lição. “A minha esperança é que esta tragédia leve a indústria a reavaliar os seus valores e práticas para garantir que nunca mais ninguém seja magoado durante o processo criativo de novo.”

De acordo com documentos do tribunal, o assistente de realização Dave Halls foi quem entregou a arma em causa a Alec Baldwin, dizendo que estava “fria” ou segura. Mas, posteriormente, foi referido que Halls terá admitido aos investigadores do Departamento do Xerife de Santa Fé que não verificou minuciosamente a arma antes de a entregar a Baldwin.

Durante um ensaio, Alec Baldwin estava a passar com o revólver junto ao seu corpo quando apontou para uma câmara e a arma disparou, atingindo Halyna Hutchins, de 42 anos, no peito, que não resistiu aos ferimentos. O realizador Joel Souza, de 48 anos, que se encontrava posicionado atrás da directora de fotografia, foi ferido no ombro sem gravidade, tendo recebido alta hospitalar poucas horas depois. As autoridades de Santa Fé estão a investigar o incidente, incluindo a forma como as munições reais entraram no cenário — acusações criminais ainda não foram excluídas.

Alec Baldwin disse, no sábado, que apoiaria quaisquer limites impostos sobre o uso de armas reais em filmes e programas de televisão. “Não sou um especialista”, começou por dizer. “Portanto, qualquer que seja a decisão de outras pessoas, em termos de protecção da segurança das pessoas em áreas de filmagem, serei totalmente a favor e cooperarei de todas as formas que puder.”