Mértola e Castro Verde dedicam fim-de-semana às aves do Guadiana

Caminhadas para observar as aves (e um passeio pelo território do lince-ibérico), sessões de anilhagem, workshops para toda a família e mais actividades gratuitas. Dias 13 e 14 de Novembro vamos estar de olhos postos nas aves e no início das celebrações dos 26 anos do Parque Natural do Vale do Guadiana.

O Parque Natural do Vale do Guadiana espalha-se por quase 70 mil hectares no vale médio do chamado Grande Rio do Sul. A 18 de Novembro o parque celebra 26 anos e as comemorações têm início com um fim-de-semana especial dedicado às aves que dão vida ao território.

O Fim-de-Semana das Aves, a 13 e 14 de Novembro, é uma oportunidade para descobrir muitas das estrelas do vale do Guadiana. “São dois dias de actividades que incluem passeios de observação de aves, sessões de anilhagem científica, workshops", explica a Portugal Wildscapes, entidade promotora do evento - e também o lançamento de um novo guia para os turistas do birdwatching.

O programa arranca com uma sessão de anilhagem científica na Herdade de Alagães (João Serra, Mértola), seguindo-se uma caminhada para observar a avifauna da herdade.

O dia inclui ainda um workshop de construção de caixas-ninho para as aves dos pinhais pela Associação Montícola e há também uma proposta de passeio: o tema é as “Aves das Estepes”, seguindo os especialistas João Jara, Hélder Costa e Ray Tipper.

No domingo, outra grande estrela do território fará “concorrência” às aves: propõe-se um passeio pelo território do lince-ibérico com guias do Parque Natural do Vale do Guadiana do CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia) e especialistas em aves. A caminhada tem início na vila de Mértola. Outro passeio dedicar-se-á à descoberta das “Aves Rupícolas”.

Ainda no domingo, na capela Nossa Senhora de Aracellis, será lançado oficialmente o Guia Where to Watch Birds in Southern Alentejo, da autoria de João Jara, Hélder Costa e Ray Tipper. “O guia, produzido pelo Município de Mértola, visa promover internacionalmente o sul de Portugal enquanto destino de birdwatching (observação de aves)”, refere a organização.

Todas as actividades são de participação gratuita, com inscrições obrigatórias: para mais informações ou inscrição siga para o site da Portugal Wildscapes, que se dedica a promover “um destino de turismo de natureza responsável” no Baixo Alentejo.

A iniciativa tem como parceiros “o Município de Mértola, o ICNF - PNVG, a Associação Montícola e a Birds & Nature, e é co-financiada pelo Programa Operacional Regional do Alentejo”.