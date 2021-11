Uma homenagem aos avós com doces caseiros: eis a Cake & Sugar by Maria

Foi no número 2 da Rua da Boa Hora, no Porto, que a Cake & Sugar by Maria ganhou casa e o nome da localização não podia ser melhor presságio, uma vez que a pandemia revelou ser a altura perfeita para dar asas ao sonho de Maria Coelho de abrir um espaço dedicado aos doces. E, através do sabor, levar as pessoas numa viagem nostálgica no tempo, transportando-as até ao conforto da casa dos avós.