A Francesinha à Moda do Porto é um festival no Seixal

Anuncia-se como o “primeiro festival da francesinha na margem sul do Tejo” e vai levar à frente ribeirinha de Amora, no concelho do Seixal, várias versões da iguaria portuense.

Entre 4 e 14 de Novembro, o Festival da Francesinha à Moda do Porto lança-se à avenida Silva Gomes tendo como restaurantes convidados três especialistas no tema: Cufra, emblemática casa do Porto desde 1974; Dickens, também do Porto que aposta num "molho com um toque de vinhos regionais”, e I Love Eat Francesinhas, do Porto e instalada em Oeiras com propostas como a Burguesinha Portuense e a Francesinha com Alheira.

A ementa complementa-se com os incontornáveis cachorrinhos à Porto, que para muitos são uma entrada e para outros uma refeição.

A entrada no evento é livre, informa a organização, e este irá decorrer das 12h às 15h e das 19h às 23h de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, não há intervalo: decorre continuamente das 12h às 23h.

Para a festa se prolongar, adianta a organização, “um restaurante irá estar aberto” durante “todo o evento até às 2h da manhã, juntamente com o bar”.

Mais informações no site da autarquia do Seixal.