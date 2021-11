Festival de podcasts está de volta com 49 nomeados para os prémios

No total vão ser escolhidos vencedores em 13 categorias. Festival Podes decorre este ano entre Lisboa e o Porto.

Já são conhecidos os nomeados para os Prémios Podes 2021. O anúncio dos cinco seleccionados em cada categoria foi feito nesta terça-feira, durante o painel de abertura do festival.

No total foram nomeados 49 podcasts, em 13 categorias diferentes.

O nome dos vencedores será conhecido no próximo domingo às 21 horas, naquela que será a terceira entrega dos Prémios Podes. A cerimónia está marcada para o auditório do ISEG, em Lisboa.

Nomeados Podes 2021 Categoria de Narrativa: 110 Histórias|110 Objetos;

24 Segundos;

A Ponte;

Fumaça;

Sons de Lisboa. Categoria de Entrevista: A Beleza das Pequenas Coisas;

Economicamente Falando;

O Avesso da Canção com Luísa Sobral;

Kológica;

Perguntar Não Ofende. Categoria de Humor: A Hora da Rádio;

Bom Amigo;

Duas Pessoas a Conversar;

Humor à Primeira Vista;

Separados de Fresco. Categoria de Lifestyle: Cartão de Embarque: O podcast de todos os destinos;

Kológica;

Muito mais do que Sexo;

Rambóia com Moderação;

Separados de Fresco. Categoria de Política, Informação e Economia: Perguntar não ofende;

Pod’entrar;

Trinta por uma linha;

Fumaça;

O Centro (Galiza e Portugal). Categoria de Arte e Cultura: D'agora e d’outrora;

FEMINA;

Interruptor;

NUCLEAR;

O Poema Ensina a Cair. Categoria de Lazer e Tempos Livres: Duas pessoas a conversar;

Seriólicos Anónimos;

Toda uma cena;

Split-Chiken;

Cartão de Embarque: O podcast de todos os destinos. Categoria de Desporto: Pioneiro;

Tocha Olímpica;

Última Chicane;

1x1 by Hoopers;

Fever Pitch. ​Podcasts de Ciência, Tecnologia e Educação: Bela Questão;

Falando de História;

O teu mal é sono;

Terras sem fim;

Um sobre Zero. Podcast de Questões Sociais: [In]Pertinente.

Dar Voz a esQrever;

O Brinco do Baptista;

Pioneiro;

Fumaça. Podcast de Rádio: Fala com ela (Antena 1);

Teorias da conspiração (Antena 1);

A corte de Luanda (Rádio Observador);

Aleixo FM (Antena 3);

PortOuvido (Engenharia Rádio) Prémio Vozes: Dar Voz a EsQrever;

FEMINA;

Interruptor;

Pioneiro;

Xintada Podcast. Prémio do PÚBLICO: Just Lily;

Falando de História;

Linuxtech PT;

Vamos tratar de vida;

FEMINA.

De entre todos os vencedores das várias categorias a concurso será ainda escolhido o vencedor do podcast do ano.

Ao longo de uma semana, os podcasts portugueses têm um festival para celebrar a produção destes conteúdos áudio. O Podes decorre entre Lisboa e Porto com a gravação ao vivo de podcasts, painéis, e masterclasses.

Depois de, em 2020, a participação de espectadores ter sido altamente condicionada pela pandemia, em 2021 o festival regressa com um modelo misto. As sessões serão essencialmente presenciais havendo ainda lugar a algumas transmissões dos eventos para os que não se podem deslocar até aos locais de realização do festival.

Ficam algumas sugestões na agenda para os próximos dias:

Quarta-feira, dia 3 de Novembro: Humor à Primeira Vista ao vivo . Um podcast sobre humor de Gustavo Carvalho com entrevistas a intervenientes do mundo da comédia. Episódio especial com um painel de humoristas e especialistas na área: Rita Camarneiro, Ricardo Cardoso e Pedro Silva. Mais neste dia: Fora da bolha de Lisboa; Workshop sobre como criar um podcast e Matraquilhos ao vivo.

Quinta-feira, dia 4 de Novembro: Painel: Produção de conteúdos e burnout na produção de podcasts e conteúdos na era digital e das redes sociais. Mais neste dia: #Twitterchatpt e A hora da rádio ao vivo.

Sexta-feira, dia 5 de Novembro: Kológica ao vivo. Um podcast criado por Vera Kolodzig sobre desenvolvimento pessoal e raciocínio positivo. Neste episódio gravado ao vivo, a conversa é com a Dra. Ana Moreira, sobre instruções para a vida. Mais neste dia: Agora, agora e mais agora; Masterclass de entrevista com a Inês Meneses e Festa Podes 2021.

Sábado, dia 6 de Novembro: Brandos Costumes ao vivo. Um podcast que percorre os caminhos menos conhecidos da música portuguesa. O Brandos Costumes ganhou o prémio de podcast do ano em 2020 e este ano estará presente com um episódio ao vivo. A conversa será certamente fascinante, com Carlos Alberto Vidal, que conhecerão como Avô Cantigas. Mais neste dia: Kick-off para um podcast de ficção e um estudo sobre podcasts; Painel Podcasts e Lusofonia; Episódio comentado do Fumaça.



Todas as informações, reserva de lugares e localizações estão disponíveis em podes.pt. As entradas são gratuitas.

