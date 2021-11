Nowo reforça a rede fixa e prepara a rede 5G

Operadora quer levar a nova rede de fibra a mais um milhão de casas nas áreas de Lisboa e Porto e prepara-se para competir no móvel com serviços 5G.

A Nowo, detida pela espanhola Más Movil, foi uma das empresas que participou no leilão 5G, realizando um “investimento final superior a 70 milhões de euros na aquisição de espectro” para poder competir com a Nos, Vodafone e Meo.

A empresa vai poder agora desenvolver uma operação móvel assente em rede própria – tem utilizado a rede da Meo para oferecer serviços móveis – e está a alargar a abrangência territorial da rede fixa, para chegar a mais clientes na Grande Lisboa e Grande Porto.

“A participação da Nowo no Leilão 5G está integrada num projecto industrial ambicioso, que inclui o desenvolvimento de uma rede móvel 5G em Portugal e também a implementação de tecnologias de fibra óptica de última geração para a modernização da nossa rede actual, que abrange quase um milhão de casas em Portugal”, refere a empresa em comunicado.

Mas o objectivo, no “médio prazo”, é garantir a “rede mais avançada de fibra óptica com uma cobertura perto de dois milhões no segmento residencial e empresarial, complementarmente com uma rede móvel 5G de última geração”.

A Nowo adianta que terminará o ano de 2021 “com um investimento na ordem dos 100 milhões de euros” e que o desenvolvimento da rede móvel já arrancou “com a implementação de um novo core 5G, adjudicado à Ericsson” e quer desenvolver mais de 1000 estações base 5G numa primeira fase.

Com isso, a empresa pretende criar uma rede independente, que “suportará o rápido crescimento” que espera imprimir à base de clientes do serviço móvel.

Quanto à rede fixa já existente, a Nowo diz que a sua modernização vai abranger inicialmente cerca de 440.000 casas e empresas e “permitirá oferecer aos actuais clientes velocidades de Internet até 1,2 Gbps”, prevendo-se que o projecto, adjudicado em Outubro, esteja finalizado no prazo de um ano.

“Em paralelo”, empresa “já disponibilizou serviços de alta velocidade na sua nova rede de fibra óptica de última geração em 20.000 casas na Urbanização do Infantado (Loures) e Odivelas”.

Trata-se, segundo a Nowo, “da primeira rede XG-PON em Portugal, sendo a mais avançada do mercado e com maior potencial, pois permite oferecer velocidades até 10 Gbps, comparativamente com as velocidades de 1 Gbps oferecidas actualmente no mercado”.

Será esta nova infra-estrutura de fibra óptica que permitirá alcançar numa primeira fase “cerca de um milhão de casas no Grande Porto e Lisboa”.

A Nowo acrescenta que pretende unir as actuais zonas de cobertura às novas redes de fibra óptica de última geração em Lisboa e Porto e refere que “estão a decorrer em paralelo diversos projectos de melhoria das infra-estruturas nos principais centros de operação localizados em Lisboa, Palmela, Porto e Estarreja”.

Também estão ser instalados “novos servidores nos datacenters para garantir suporte a todos os sistemas e serviços de internet, móvel, telefone e televisão”.