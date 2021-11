Pandemia provocou queda no número de motoristas e operadores, que ainda não recuperou. Recurso à tarifa dinâmica faz encarecer preços num mercado com mudanças a caminho.

Viagens com mais tempo de espera e alguns preços mais elevados do que no passado recente são duas realidades com as quais os clientes de TVDE (transporte de passageiros em veículos através de plataformas como a da Uber) se têm vindo a confrontar nos últimos tempos.