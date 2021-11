Lucro do BPI quase triplicou para 242 milhões até Setembro

O Banco BPI registou um resultado consolidado de 242 milhões de euros até final de Setembro, montante que representa praticamente o triplo face aos 86 milhões de euros registados em igual período de 2020.

Para o resultado total contribuíram os resultados da actividade nacional, que ascenderam a 137 milhões de euros, contra 47 milhões de euros no ano anterior, e 100 milhões de euros referentes à participação no Banco de Fomento Angola e 14 milhões de euros do BCI, em Moçambique.

A par do crescimento dos resultados, o presidente executivo (CEO) do BPI, João Pedro Oliveira e Costa destacou “a solidez” de outros indicadores, nomeadamente a qualidade do crédito, em especial o que esteve abrangido pelas moratórias que terminaram a 30 de Setembro. Sobre este aspecto garantiu que “97,5% do crédito das moratórias está actualmente em situação regular”.

Relativamente ao montante de crédito que necessitou de ser reestruturado, o CEO do BPI referiu que se limita “a algumas dezenas de milhões de euros”, que estão integralmente “cobertas pelas imparidades constituídas”, números que ficam “muito longe dos cenários catastrofistas de muitos economistas e agências de rating”. Em moratória, relativamente a adesões mais tardias, o BPI diz manter apenas 100 milhões de euros.

Ainda relativamente às moratórias, e ao recurso à linha de garantia pública criada pelo Governo para apoiar reestruturações de crédito das empresas, João Oliveira e Costa garantiu que “é baixíssimo”, envolvendo “valores insignificantes”.

Apesar da evolução favorável dos principais indicadores de actividade, o CEO do BPI prefere adoptar uma posição de “prudência” em relação ao futuro, por considerar que “há algumas nuvens no horizonte”, devido a algum crescimento da inflação, ao aumento dos preços de energia, a problemas na cadeia de transportes/logística, e outras questões internacionais relativamente à China e aos Estados Unidos.