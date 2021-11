Rúben Amorim: “Tudo aqui é difícil, mas nós até gostamos assim”

Técnico do Sporting alerta para as dificuldades que os “leões” vão enfrentar nesta quarta-feira em Alvalade, frente ao Besiktas.

Não é por o Sporting ter ganho 1-3 em Istambul que o Sporting deve esperar facilidades neste segundo confronto com o Besiktas para a Liga dos Campeões. É o alerta que Rúben Amorim deixou no lançamento do próximo compromisso europeu dos “leões”, nesta quarta-feira, em Alvalade, frente ao campeão turco.

Segundo Amorim, parte da preparação da equipa para este jogo passou pela análise detalhada dos primeiros 15 minutos do jogo em Istambul, marcados por um ascendente da formação turca. “Disse aos jogadores para olharem para o jogo e não para o resultado. Não há qualquer ilusão. Vai ser um jogo muito difícil, temos de ser melhores”, alertou Amorim.

Mais à frente na conferência, Amorim voltou às dificuldades que o Sporting enfrentou em Istambul e às que irá enfrentar nesta quarta-feira frente a um Besiktas que não terá disponíveis vários jogadores importantes: “O Besiktas vai ter jogadores diferentes, vai ter um avançado diferente. Não vai ser mais fácil, vai ser diferente. Tudo aqui é difícil, mas nós até gostamos assim, é uma equipa que está preparada para sofrer.”

“A estratégia será a mesma. Quando falo desses 15 minutos, quero dar a ideia de que o jogo podia ter sido diferente. Não nos deixamos levar pelo resultado. É o campeão turco, cheio de internacionais, e nós somos uma equipa inexperiente. Vamos tentar mudar os primeiros 15 minutos, queremos ter mais bola, as mesmas ocasiões e evitar as oportunidades do Besiktas”, assinalou.

Uma vitória mantém o Sporting na corrida pelos oitavos-de-final e garante, pelo menos, um lugar na Liga Europa. Mas a continuidade na Champions continua a ser a prioridade. “Continuei a acreditar, mesmo depois dos 5-1 com o Ajax. Temos de ganhar este jogo para continuar a pensar na qualificação”, garantiu o técnico, frisando que o eventual apuramento para a Liga Europa também serviu como instrumento motivacional para os jogadores durante a preparação: “Não pensamos no terceiro lugar, mas é bom dizer que vamos continuar na Europa. Obviamente que utilizámos isso, foi uma preparação normal usando tudo o que é possível para motivar os jogadores.”

O Sporting chega a este compromisso europeu na sua melhor fase da época, depois de seis vitórias consecutivas. Amorim agradece a estabilidade, mas alerta que esta pode ser efémera: “É uma fase em que estamos a ganhar e tudo ajuda. O que sinto é que sabemos por onde queremos ir, mas a estabilidade depende de resultados. O que temos de fazer é ganhar o jogo amanhã para manter essa estabilidade. Estamos no caminho certo, mas isto vai ser um ano longo e complicado, em que temos de dar a vida em todos os jogos.”