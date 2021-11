Jorge Jesus não considera goleada em Munique um resultado pesado

Sobre a opção de poupar habituais titulares, como Weigl, Rafa e Otamendi, Jesus lembrou o jogo frente ao Barcelona, o mais importante na opinião do técnico.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, crê que o Benfica fez coisas positivas na goleada (5-2) sofrida em Munique e que, face à qualidade do adversário, o resultado não é pesado. “Perdemos 5-2, é verdade, mas houve coisas que foram boas, sobretudo do ponto de vista individual de jogadores que entraram na equipa e deram uma boa resposta. Não saímos daqui satisfeitos, mas também não é muito normal fazer dois golos aqui”, apontou, após a partida.

E não reconheceu que seja um resultado pesado: “Não direi que é um resultado pesado, face à qualidade do Bayern. Não é fácil. Fazem quase sempre quatro ou cinco golos. Estes jogadores criam grandes problemas. Tens de dar mérito. Duvido que haja alguma equipa com esta intensidade de jogo, quando tem bola e quando não tem. Puseram-nos à prova, obrigaram-nos a correr muito”.

Sobre a opção de poupar habituais titulares, como Weigl, Rafa e Otamendi, Jesus lembrou o jogo frente ao Barcelona. “Como tínhamos três jogadores com segundo amarelo, tentámos defender a equipa para os jogos da decisão”, justificou, antes de analisar as contas do grupo.

“Temos de ser pragmáticos e objectivos. Quando foi o sorteio, com Bayern e Barcelona, dificilmente seríamos apurados. Mas, face à nossa qualidade, ainda estamos a pôr em dúvida o apuramento do Barça. Temos chance de estar dependentes de nós. Mas um jogo de cada vez. Primeiro o de Barcelona e depois com o Kiev”.