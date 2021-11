Barcelona sem margem para errar em Kiev

Por estes dias, nenhum jogo é fácil para o Barcelona. Nos últimos dez, perdeu quatro, empatou três e ganhou apenas três, e por isto se percebe a razão do despedimento de Ronald Koeman. Ficou Sergi a fazer a transição para o próximo (que será Xavi Hernández) e com a missão de manter os catalães à tona na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os “blaugrana” estarão em Kiev para defrontar o Dínamo a contar para a quarta ronda do Grupo E (à mesma hora, 20h, o Benfica visita o Bayern no Allianz Arena) e qualquer resultado que não seja a vitória encurta seriamente as perspectivas do Barça em seguir em frente na competição.

Foi com o Dínamo que o Barcelona obteve os seus únicos pontos na presente edição da Champions (1-0, golo de Piqué), e as derrotas com Bayern e Benfica deixaram o Barça em terceiro lugar do agrupamento e com a possibilidade de terminar a ronda em último em caso de triunfo da formação ucraniana. O antigo lateral promovido de emergência da equipa B sabe das dificuldades da tarefa que tem em mãos. “Só tivemos três treinos leves por termos jogos à quarta e ao sábado. É difícil melhorar em tão pouco tempo”, admitiu Sergi, que se estreou no último sábado com um empate (1-1 com o Alavés).

O Barcelona não é o único gigante do futebol europeu em dificuldades e com alguma coisa a provar nesta jornada europeia. Veremos qual será a versão do Manchester United que estará em Bérgamo para defrontar a Atalanta na quarta ronda do Grupo F, se a que foi goleada pelo Liverpool, ou a que bateu o Tottenham e que conseguiu recuperar de um 0-2 para um 3-2 no primeiro confronto com os italianos. Se a equipa de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes vencer, ficará com a qualificação bem encaminhada. Se não, o agrupamento que inclui ainda Villarreal e Young Boys ficará totalmente em aberto.

Olhando para a classificação do Grupo H, ninguém diria que a Juventus é uma equipa em crise. A “vecchia signora” segue com três vitórias em três jogos, uma perfeição que está longe de ostentar na Série A – um empate e duas derrotas nas últimas três jornadas. Mas não deixa de ser favorita na recepção ao Zenit de São Petersburgo e uma vitória deixará os italianos qualificados para os “oitavos”. Também favorito é o Chelsea para confronto na Suécia com o Malmö, uma das equipas que ainda não pontuou nesta fase de grupos.

No Grupo G, o FC Salzburgo tem sido dominante e pode ficar com o apuramento praticamente fechado nesta quarta-ronda, em caso de vitória no campo do Wolfsburgo – ganhou por 3-1 no primeiro confronto. No outro jogo do agrupamento, o Lille-Sevilha, qualquer um deles precisa de algo que ainda não conseguiu nas três primeiras jornadas, vencer.