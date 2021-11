Antonio Conte é o novo treinador do Tottenham

O treinador italiano Antonio Conte vai substituir o português Nuno Espírito Santo no comando técnico do Tottenham, anunciou nesta terça-feira o clube da Liga inglesa. A opção recaiu por um técnico que já orientou três clubes em primeiras divisões (Juventus, Chelsea e Inter de Milão) e foi campeão em todos eles.

“Temos o prazer de anunciar a nomeação de Antonio Conte como treinador principal, com um contrato até 2023, que tem a opção para o seu prolongamento”, lê-se no texto divulgado pelo Tottenham, célere a encontrar substituto para o técnico português.

“No Verão passado, a nossa união não se deu porque o fim da minha relação com o Inter ainda era muito recente e emocional no fim da época. Por isso, senti que ainda não era o momento certo para voltar a treinar. Porém, o entusiasmo e a determinação de Daniel Levy em querer-me tinham-me deixado marca. Agora, a oportunidade surgiu novamente e optei por agarrá-la com grande convicção”, declarou o italiano, aos canais do clube.

Nuno Espírito Santo, de 47 anos, deixou os spurs no oitavo lugar da Liga inglesa, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.