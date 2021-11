Ansu Fati dá vida ao Barcelona

O Barcelona não impressionou, não dominou e passou um mau bocado, mas saiu da Ucrânia com uma vitória que relança a sua campanha na Liga dos Campeões. No segundo jogo com o interino Sergi no banco, os “blaugrana” triunfaram sobre o Dínamo de Kiev por 0-1, graças a um golo do seu novo número 10, o jovem Ansu Fati. Com este triunfo, o Barça subiu ao segundo lugar do Grupo E, com seis pontos, mais dois que o Benfica e bem longe do já apurado Bayern (12). Quanto aos ucranianos, esta derrota tirou-os em definitivo da luta pelos “oitavos” na Champions, mas ainda podem aspirar ao terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa.

No Grupo F, o Manchester United bem ameaçou a reviravolta, mas, desta vez, ficou-se pelo empate (2-2) em Bérgamo, frente à Atalanta. E bem pode agradecer a Cristiano Ronaldo não ter sofrido nova derrota. Ilicic colocou a formação italiana em vantagem aos 12’, após passe de Zapata, mas o United ainda conseguiu empatar antes do intervalo, com um belo golo de Cristiano Ronaldo após passe de Bruno Fernandes.

Na segunda parte, não se repetiu o filme de Old Trafford (em que o United recuperou de um 0-2 para o 3-2), mas o regresso da Atalanta ao comando do marcador, com um golo de Zapata aos 56’. No segundo minuto do tempo de compensação, lá estava CR7 a salvar a pele a Solskjaer, marcando o 2-2 com um espectacular remate de fora da área. Com este empate, o United manteve a liderança do agrupamento, com sete pontos, a par do Villarreal que bateu em casa o Young Boys por 2-0. Quanto à Atalanta, passou para terceiro (seis pontos), enquanto os suíços estão em quarto, mas ainda com hipóteses de seguir em frente.

Tal como no Grupo F, está tudo por decidir no Grupo G. O Red Bull Salzburgo sofreu uma inesperada derrota na Alemanha por 2-1 frente ao Wolsburgo, mantendo ainda a liderança do agrupamento, com sete pontos. Os alemães reentraram na corrida e têm agora cinco, tal como o Lille que foi à Andaluzia vencer o Sevilha por 1-2. Quanto à equipa de Lopetegui, que ainda não venceu nesta fase de grupos, passou para último.

No Grupo H, a Juventus foi outra das equipas a qualificar-se para os oitavos-de-final, com um triunfo por 4-2 sobre o Zenit, o quarto triunfo em outros tantos jogos para a formação italiana. Ainda sem a qualificação na mão, mas cada vez mais perto de a ter, está o Chelsea depois de triunfar na Suécia por 0-1 sobre o Malmö, que continua a “zeros” nesta Liga dos Campeões.