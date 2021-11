Terça, na TV: Eastwood, Barbosa e Cronenberg entre românticos e detidos

CINEMA

Mystic River

Hollywood, 21h30

Jimmy Markum (Sean Penn), Dave Boyle (Tim Robbins) e Sean Devine (Kevin Bacon) cresceram juntos, a brincar num quarteirão sossegado de Boston, até Dave ser vítima de um acontecimento trágico. Passados 25 anos, outra tragédia torna a juntá-los: o assassinato da filha de Jimmy. Este quer fazer justiça pelas próprias mãos. Sean, que é polícia, é destacado para o caso. Entretanto, uma série de coincidências ligam Dave ao crime e isso vai obrigá-lo a lidar com fantasmas do passado. Nomeado para seis Óscares, Mystic River ganhou dois: melhor actor principal (Penn) e secundário (Tim Robbins). É realizado por Clint Eastwood, a quem o canal vai dedicar todos os serões das terças-feiras de Novembro.

Casa Grande

TVCine Edition, 22h

Dirigido pelo brasileiro Fellipe Barbosa, um drama sobre injustiças sociais, com argumento do realizador e de Karen Sztajnberg. Pertencente a uma família da classe alta carioca, o jovem Jean foi habituado a tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas o seu mundo está prestes a mudar radicalmente. No processo, vai conhecer a bela Luiza e apaixonar-se por ela. Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires, Alice Melo, Clarissa Pinheiro e Bruna Amaya assumem as personagens de Casa Grande. O filme abre o ciclo Descobrir Fellipe Barbosa, que continua amanhã com Gabriel e a Montanha e quinta-feira com Domingo.

Cosmopolis

RTP1, 00h55

Nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, segue um jovem e atraente multimilionário nova-iorquino, durante 24 horas consecutivas, em busca de algo que o salve do tédio absoluto – e sem imaginar que em breve vai perder toda a sua fortuna. Realizado por David Cronenberg, a partir de um romance de Don DeLillo, Cosmopolis conta com Robert Pattinson à frente de um elenco que inclui Paul Giamatti, Juliette Binoche, Mathieu Amalric e Samantha Morton.

SÉRIE

The Blacklist

AXN, 22h51

Estreia da nona temporada da série em que James Spader encarna Raymond “Red” Reddington, que já foi um mestre do crime, um informador do FBI e um ladrão de identidade – por vezes, tudo ao mesmo tempo. Esta é a primeira leva de episódios sem Megan Boone como Elizabeth Keen, personagem que morreu no final da temporada anterior.

DOCUMENTÁRIOS

Gado Apocalíptico: A Carne Que Mata o Planeta

RTP2, 11h12

Como é que a indústria pecuária está implicada nas alterações climáticas? É a esta pergunta que o documentário (Apocalypse Cow no título original) pretende responder. George Monbiot, jornalista e activista ambiental, conduz esta jornada por vários países, ao encontro de especialistas e alternativas.

Os Românticos e Nós

RTP2, 20h30

Estreia. Timbrada pela BBC, esta colecção de três episódios (para ver até quinta-feira) anuncia-se como uma exploração do “legado duradouro e poderoso dos românticos do mundo moderno”. Com o historiador inglês Simon Schama como anfitrião e vários convidados, procura revelar como as ideias desses artistas e escritores, “forjadas durante um século de revolução na arte e na cultura, continuam a causar impacto nas nossas vidas”.

Presos no Estrangeiro

National Geographic, 22h13

Estreia da 14.ª temporada da série documental, exibida às terças-feiras à noite, feita de histórias e testemunhos reais de pessoas que estiveram detidas fora do seu país e tiveram de se desenvencilhar das mais extraordinárias – e, muitas vezes, perigosas – situações.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h11

Directo. Face ao chumbo do Orçamento do Estado, o Presidente da República cumpre a intenção de convocar eleições antecipadas. Até lá, como será gerido o país? Como vão ser aplicados os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (a chamada “bazuca”)? E que soluções governativas se perfilam, tendo em conta o último suspiro desta “geringonça” e, por outro lado, o momento de redefinição que a direita atravessa? São questões a esmiuçar esta noite, no debate moderado pelo jornalista Carlos Daniel.