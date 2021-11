Quercus distingue Jorge Paiva pelo trabalho científico e de promoção ambiental

No trabalho científico do biólogo destaca-se a identificação e classificação de novas espécies botânicas, assim como explorações botânicas em diversos pontos do planeta.

A Quercus distinguiu Jorge Paiva pelo trabalho científico desenvolvido, de divulgação e defesa da floresta e biodiversidade autóctones, informou a associação em comunicado.

O Prémio Quercus foi atribuído no dia em que a organização assinalou o seu 36.º aniversário, com um ecoalmoço.

A Quercus sublinhou o percurso de Jorge Paiva, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biologia pelo Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade de Vigo (Espanha).

A associação lembrou o seu trabalho como investigador principal no Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra, onde leccionou algumas disciplinas. Jorge Paiva também leccionou, como professor convidado, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, nos Departamentos de Biologia das universidades de Aveiro e da Madeira, na licenciatura de Arquitectura Paisagista da Escola Universitária Vasco da Gama de Coimbra, no Departamento de Engenharia do Ambiente do Instituto Superior de Tecnologia de Viseu e no Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade de Vigo (Espanha).

“No seu trabalho científico destaca-se a identificação e classificação de novas espécies botânicas, assim como a realização de explorações botânicas em diversos países da Europa, África e ainda Azerbaijão (Ásia Central) e Brasil”, pode ler-se na mesma nota.

“Actualmente aposentado, o seu trabalho prossegue através de inúmeros artigos na comunicação social, intervenções públicas e dinamização de actividades. Ambientalista reconhecido, em particular na defesa da nossa floresta e biodiversidade autóctones, é membro activo de diversas associações e comissões nacionais e internacionais”, salienta-se ainda.

O Prémio Quercus, criado em 2004, distingue entidades, empresas ou cidadãos que se destaquem na defesa do ambiente e promotores do desenvolvimento sustentável em qualquer parte do mundo.