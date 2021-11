Melissa Moore: “Estamos a entrar na era dos medicamentos de ARN e ADN”

A investigadora norte-americana especialista em ARN Melissa Moore deixou a carreira académica na Faculdade de Medicina da Universidade do Massachusetts e no Instituto Médico Howard Hughes para se juntar à Moderna em 2016, quando a empresa de biotecnologia já estava a desenvolver vários tratamentos usando a tecnologia do ARN-mensageiro (ARNm). Esse trabalho levou à criação de uma das vacinas contra a covid-19 de ARNm com uma taxa de eficácia na ordem dos 90%.