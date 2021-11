Covid-19 em Portugal: cinco mortes e 491 novos. Incidência sobe, R(t) baixa

Portugal registou, este domingo, 491 casos de infecção e cinco mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado na tarde desta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.162 e o de infectados ascende a 1.091.142.

O número total de doentes internamentos voltou a subir no domingo depois de ter descido no sábado. O relatório de situação indica que há agora 360 pessoas internadas, mais 25 que na actualização anterior, sendo que 60 estão nos cuidados intensivos (mais um).

Há mais 436 doentes recuperados, num total de 1.041.040 casos de recuperação. Existem mais 50 casos activos, o que significa que 31.940 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 152 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 22.524.

A maior parte dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (189 novas infecções ou 38,4%) e, depois, no Norte (125 novos casos, ou (25,4%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 421.430 casos confirmados e 7729 óbitos (um em 24 horas). O Norte é a segunda: são 416.344 os registos de infecção e 5598 mortes por covid-19. O Centro contabiliza 147.005 infecções (73 novas) e 3184 mortes (mais três). O Alentejo totaliza 40.195 casos (19 novos) e 1053 mortes (mais uma). No Algarve, há 44.058 casos de infecção (mais 46) e 479 óbitos. A Madeira regista 12.735 casos de infecção (29 novos) e 74 mortes. Já os Açores somam 9375 casos (mais dez) e 45 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9525 são homens e 8637 são mulheres. Das 18.162 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.855 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 65,2%. As cinco mortes contabilizadas este domingo foram todas registadas na faixa etária acima dos 80 anos.

Incidência sobe, R(t ) desce

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados esta segunda-feira. Segundo os últimos dados, Portugal está na “zona amarela”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade está nos 1,05 a nível nacional e se for considerado apenas o Continente. Já a incidência situa-se em 101,5 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 101,9 casos se olharmos apenas para o território continental.

Na actualização anterior, feita na sexta-feira, a incidência era de 97,4 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias e o R(t) era de 1,08.