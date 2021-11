“Vejo dentro do PS um fascínio por fazer do partido um ‘Bloco de Esquerda 2.0’”

Militante do Partido Socialista, médico, ex-ministro da Saúde do primeiro Governo de António Costa. Adalberto Campos Fernandes falou com o PÚBLICO e a Rádio Renascença no programa Hora da Verdade um dia depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República e da precipitação de uma crise política. Quer um PS ao centro, longe dos partidos que, a seu ver, mostraram um egoísmo táctico ao chumbarem um Orçamento numa conjuntura ainda muito instável, quer social, quer economicamente.