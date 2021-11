“A Igreja deveria ser a primeira a querer conhecer a verdade”

Jéssica Albiach, deputada e actual presidente do grupo parlamentar En Comú Podem, a quinta força política no Parlamento da Catalunha, quer que seja o poder legislativo a forçar a investigação dos abusos sexuais de menores cometidos no seio da Igreja espanhola nas últimas décadas. “A resistência que vemos, tanto em Espanha como em Portugal e em Itália, é uma anomalia, é a excepção”, acusa, dizendo-se confiante em que será possível granjear o apoio da maioria dos deputados catalães.