A Igreja que se confesse

A investigação sobre os abusos sexuais de menores praticados pelo clero raramente parte do interior da Igreja Católica, quando esta deveria ser a primeira a assumir as suas culpas, denunciar os agressores e indemnizar as vítimas. Mas a Igreja não tem paredes de vidro. A maioria das investigações partiu de denúncias da imprensa, como no caso dos EUA, ou por pressão política.