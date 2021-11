Bombardeamento no Iémen faz pelo menos 22 mortos, incluindo crianças

Governo responsabiliza houthis pelo ataque na região de Marib, no Norte do Iémen, que estão a tentar tomar. Rebeldes dizem que conquista da cidade é “uma questão de tempo”.

Pelo menos 22 pessoas, incluindo várias crianças, foram mortas no Iémen durante um bombardeamento a sul da cidade de Marib, palco de violentos confrontos, disseram as autoridades governamentais, que culparam os rebeldes houthi pelo ataque. Pelo menos “22 pessoas, incluindo crianças, foram mortas e 19 ficaram feridas num bombardeamento houthi, que atingiu uma mesquita na zona de al-Jawba”, afirmou um funcionário do governo, que pediu o anonimato.

O ministro da Informação do Iémen, Muammar al-Iryani, tinha já antes escrito no Twitter que 29 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas nos bombardeamentos. “Este horrível massacre faz parte de uma série de assassínios sistemáticos de civis pelas milícias terroristas houthi”, acrescentou.

Os houthis, que não responderam imediatamente às acusações, estão a tentar tomar a cidade de Marib, capital da província do mesmo nome e último reduto do governo no Norte do Iémen, devastado pela guerra.

Na quinta-feira, 13 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas num ataque com mísseis contra a casa de um líder tribal a sul de Marib, de acordo com um responsável militar do governo, que também culpou os rebeldes.

Esta batalha, que começou em Fevereiro, intensificou-se nas últimas semanas, com os rebeldes a reclamarem ganhos.

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que se envolveu no conflito no Iémen em 2015, em defesa do governo, está principalmente a fornecer apoio aéreo às tropas governamentais no terreno, enquanto estas procuram repelir a ofensiva rebelde em Marib. Segundo os houthi, um movimento que pertence à minoria xiita do país, a captura da cidade de Marib é apenas uma “questão de tempo”.

A coligação tem afirmado quase diariamente, durante as últimas três semanas, que infligiu pesadas perdas aos rebeldes em ataques aéreos, mas estes números não podem ser verificados de forma independente. Os houthis, que são apoiados pelo Irão, raramente comunicam sobre as suas perdas.

Lançada em 2014, a guerra mergulhou o Iémen na pior crise humanitária do mundo, de acordo com a ONU. Dezenas de milhares de pessoas, na sua maioria civis, foram mortas e milhões de iemenitas tornaram-se deslocados, de acordo com organizações não-governamentais internacionais.