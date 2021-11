Poluição do ar: novas recomendações da OMS desafiam o actual padrão de mobilidade urbana

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda uma redução considerável dos limites admissíveis de concentração de poluentes que mais afectam a qualidade do ar que respiramos, e que em Portugal estão associados a mais de 6000 mortes, anualmente. Os novos limites são bastante mais exigentes do que os que vigoram hoje na União Europeia, e, se entrassem amanhã em vigor, só poderiam ser cumpridos, no espaço urbano, com uma limitação “brutal” da circulação de veículos com motores de combustão nas cidades, explica Francisco Ferreira, investigador nesta área e presidente da Associação Ambientalista Zero.