O estado do SNS em dez gráficos

Portugueses voltam às urgências.

Taxa de “falsas urgências” cresce

Indicadores referentes a Portugal Continental

A pandemia de covid-19 traduziu-se num mínimo histórico nas idas às urgências, mas com a maioria da população já completamente vacinada e o país a procurar regressar à normalidade, os portugueses regressaram também às urgências. A 19 de Outubro, a média diária dos últimos sete dias de pessoas a recorrer às urgências era já praticamente igual à que se verificava na mesma data em 2019. Mas, com este aumento, disparou também a percentagem de utentes com pulseiras verdes e azuis — as chamadas "falsas urgências". Se, entre o final de 2016 e o início da pandemia, os doentes com pulseiras verdes e azuis representavam entre 38% e 41% dos episódios de urgência, entre 13 e 19 de Outubro esta percentagem rondava os 45%. A maior afluência às urgências hospitalares traduz-se também num aumento do tempo de espera, que tem vindo a crescer nos últimos meses — estando, no entanto, ainda longe dos máximos atingidos nas vagas gripais, que tradicionalmente geram picos no tempo médio de espera nas urgências hospitalares.