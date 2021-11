Vai nascer um festival de caminhadas pelo TransAlentejo

Anuncia-se como o “maior festival de passeios pedestres de Portugal” e a ambição não é de espantar: o TransAlentejo Walking Festival nasce com o principal objectivo de lançar e promover a Rede de Percursos Pedestres TransAlentejo, “o único produto turístico que está presente de forma transversal” em toda a região, atravessando os 47 municípios.

Ora, é todo um Alentejo que se apresenta ao andarilho e, ao longo do mês de Novembro, haverá caminhadas a palmilhar cada zona da região, além de quatro conferências temáticas, momentos de convívio e visitas guiadas a “espaços urbanos e culturais”. São 50 os percursos assinalados no terreno que integram a rede – os guias para cada sub-região estão disponíveis no site – e serão 50 as caminhadas organizadas ao longo dos quatro fins-de-semana de Novembro.

“O Alentejo é um território imenso em área e em diversidade natural e cultural”, relembra a organização na página do evento, sobre uma região que se estende por cerca de um terço do território continental português. “Passear a pé por toda esta região é a melhor forma de descobrir as belezas das paisagens rurais e a história intensa de cidades, vilas e aldeias.”

Cada semana terá uma temática distinta e uma localidade diferente como base, onde se organizam as conferências, apresentações, sessões de convívio e alguns dos passeios guiados.

De 3 a 7 de Novembro, o festival concentra-se em Alpalhão, dedicando-se às “artes e tradições”. Segue depois para Montemor-o-Novo, com “o montado e a literatura” - e, aqui, destaque para o programa cultural de dia 12, com um percurso guiado e comentado pela cidade inspirado na obra de José Saramago, Levantado do Chão.

De 18 a 21 de Novembro, o programa concentra-se na zona de Ferreira do Alentejo, focando-se na “arqueologia e nos cultos religiosos”; e, no último fim-de-semana do mês, termina junto ao Alqueva, junto “da água e do sol”.

O programa do festival conta ainda com quatro conferências temáticas, realizadas à quinta-feira e dedicadas ao turismo de caminhada e de natureza e ao desenvolvimento territorial, com diversos oradores, entre representantes de entidades públicas, nacionais e internacionais, e operadores turísticos do sector. E no final de algumas caminhadas haverá tempo ainda para uma visita guiada a um espaço cultural do concelho, incluindo museus, centros interpretativos, ou centros históricos. O melhor será conferir toda a programação aqui.

A participação em todos os passeios e caminhadas é gratuita, mas a inscrição prévia é obrigatória (limitada a 40 participantes por actividade). “No entanto, se não comparecer aos passeios pedestres em que se inscreveu, sem ter cancelado até uma semana antes do evento, irá ser-lhe imputado um custo de 20€ para cada passeio pedestre a que faltou sem avisar”, informa a organização.

Para cada passeio “está reservada uma quota de participações para habitantes locais do concelho onde o evento tem lugar” e é relembrado que os guias de cada caminhada fazem-no de forma voluntária, pelo que, “caso se sinta recompensado pelo trabalho realizado”, “assuma a responsabilidade de lhes agradecer e ofereça uma gorjeta”.

O TransAlentejo Walking Festival é uma iniciativa da Entidade de Turismo do Alentejo, organizada pela SAL Sistemas de Ar Livre, e conta com o apoio do Turismo de Portugal.