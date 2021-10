São (quase) certas contas certas em 2021 e em 2022

A Direcção-Geral do Orçamento publicou na última semana os dados sobre a execução orçamental em contabilidade pública relativa aos primeiros nove meses do ano, dados que sugerem uma evolução favorável das contas públicas, sinalizando um muito melhor desempenho da actividade económica em Portugal. O défice acumulado das Administrações Públicas melhorou 2,2 mil milhões de euros (1,1% do PIB) entre Agosto e Setembro e, nos primeiros nove meses de 2021, foi de “apenas” 4,6 mil milhões de euros (i.e., 2,2% do PIB).