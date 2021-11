Me Too ganha força no futebol feminino mundial

São cada vez mais as futebolistas a denunciarem treinadores, dirigentes e outros agentes desportivos por assédio e agressão sexual em todo o mundo. No Brasil, o problema foi até abordado em novela juvenil de grande sucesso da TV Globo.

Após ter sido suspenso pela federação de futebol da Serra Leoa, o técnico da selecção feminina Abdulai Kaloga Bah foi este sábado detido pelas autoridades do país, acusado de assédio sexual e intimidação às jogadoras da equipa nacional. É o mais recente caso de abusos no futebol feminino, a juntar-se às recentes denúncias de atletas dos Estados Unidos, Venezuela, Colômbia e Austrália. Perante o crescente número de queixas de jogadoras nos últimos anos, a FIFA garantiu que está a levar o assunto “muito a sério” e admitiu que as situações que vieram a público podem ser apenas “a ponta de um iceberg” que promete abalar a modalidade.