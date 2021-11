Durou quatro meses a aventura de Nuno Espírito Santo no Tottenham

Treinador português foi afastado pela direcção do clube, deixando os “ spurs ” no oitavo lugar. Nos últimos quatro jogos, registou apenas uma vitória.

Fim da linha para Nuno Espírito Santo no Tottenham. O treinador português foi, nesta segunda-feira, afastado do comando técnico do clube, quatro meses depois de ter assinado contrato. A recente derrota em casa, diante do Manchester United (0-3), terá sido a gota de água.

“O clube vem anunciar que Nuno Espírito Santo e a restante equipa técnica foram dispensados das suas funções”, lê-se numa nota publicada no site oficial dos “spurs”, que nesta altura ocupam o oitavo lugar na Premier League, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas.

O momento que a equipa atravessa é tudo menos promissor. Nos últimos quatro jogos, somou três derrotas e uma vitória (para a Taça da Liga) e começa a afastar-se de forma vincada do primeiro quarto da tabela. De resto, num total de 17 partidas disputadas sob a orientação de Nuno Espírito Santo, o Tottenham ganhou oito e perdeu sete, tendo sofrido 23 golos e apontados 22.

Depois de um arranque de época interessante, com uma vitória sobre o Manchester City logo na jornada inaugural (1-0) e três jogos consecutivos no campeonato sem sofrer golos, os “spurs” quebraram ao primeiro desaire (um 3-0 às mãos do Crystal Palace) e fizeram cinco jogos seguidos sem ganhar.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

Não foi só a nível interno que a equipa vacilou, porém. Na modesta Liga Conferência, a mais recente prova da UEFA, começou por ser surpreendida pelo Paços de Ferreira (1-0), num jogo em que Espírito Santo jogou com uma equipa alternativa, e já na fase de grupos contabiliza um empate (Rennes), uma vitória (NS Mura) e uma derrota (Vitesse).

Com contrato válido até Junho de 2023, o treinador de 47 anos deixa o projecto numa fase precoce, depois do sucesso conseguido com o Wolverhampton, surgindo em cima da mesa o nome do italiano Antonio Conte como uma dos mais fortes candidatos à sucessão do português no emblema londrino.