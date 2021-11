Inspiração de Galeno vale triunfo no 2000.º jogo do Sp. Braga

O Sp. Braga recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Portimonense, por 3-0, com um “bis” de Galeno (e um golo de Mario González a fechar), no penúltimo encontro da 10.ª jornada da Liga, assumindo o quarto lugar do campeonato, a par de Estoril, antes da deslocação ao Estádio da Luz... com o Benfica agora a seis pontos.

Com o Estoril ao alcance de uma vitória, o Sp. Braga não se deixou impressionar pelo cartão-de-visita dos algarvios — detentores de três triunfos (Guimarães, Tondela e Luz) e um empate (Bessa) nas quatro deslocações já realizadas. À motivação natural, os minhotos encontraram ânimo extra em três factos: reforçar o estatuto de quarta potência nacional, impedir a ultrapassagem por parte do Portimonense e alcançar um resultado que prestigiasse o clube no seu 2000.º jogo na Liga.

Com Vitinha (avançado da equipa B) a justificar nova aposta e a tornar-se na principal referência do ataque dos bracarenses, seria Galeno a desembrulhar a prenda que a equipa preparara para a ocasião. Aos cinco minutos o Sp. Braga já comandava com um golo do extremo brasileiro.

O Portimonense estava desde muito cedo forçado a rever as notas de Paulo Sérgio para o jogo da “pedreira” e obrigado a assumir a iniciativa que normalmente delega nos donos da casa. No processo, os algarvios escaparam por pouco à segunda vaga “arsenalista”, com Vitinha a perder a melhor ocasião de uma série de tentativas do ataque minhoto, especialmente de Iuri Medeiros e Ricardo Horta, para escancarar as portas do triunfo.

A resposta visitante surgiu perto dos 20 minutos, de bola parada, com Renato Júnior a cabecear de forma imperial para defesa, a primeira e única da primeira parte, de Matheus, que assim despiu o fato de mero espectador.

Lá mesmo, onde a ?? dorme ??



O Sp. Braga continuava a pressionar, ainda que sem reflexos práticos na marcha do resultado... Enquanto o Portimonense tentava influenciar, com duas substituições prematuras, a dez minutos do intervalo, o desenlace que se adivinhava. Apesar de tudo, o resultado continuava em aberto e Paulo Sérgio tentava despertar a consciência da equipa para a necessidade de dar tudo para evitar o pior.

Mas a história da primeira parte haveria de repetir-se, com Galeno a tirar novo coelho da cartola para anotar um golo “assassino”, a aniquilar as aspirações dos visitantes com mais de meia hora para jogar.

Até final, a tranquilidade dos locais (já a pensarem na viagem à Luz e a gerirem o próximo jogo com o Ludogorets, da Liga Europa), foi agitada num par de ocasiões, com as substituições a abriram novas perspectivas aos algarvios, empenhados na busca do golo que intranquilizasse o opositor. Mas Matheus preencheu a baliza e nem Nakajima conseguiu bater o brasileiro.

O Portimonense esgotava-se, acabando o Sp. Braga a dar a estocada final por Mario González, com assistência da figura do jogo, Galeno.