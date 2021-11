Australiano Lucas Herbert ganha ao vento nas Bermudas

Aos 25 anos, o australiano Lucas Herbert atingiu o ponto mais alto da sua carreira, vencendo este domingo debaixo de ventos ferozes o Butterfield Bermuda Championship, o sexto torneio da temporada 2021-2022 do PGA Tour, no campo de Par 71 do Port Royal Golf Course, em Southampton, nas Bermudas.

Já com dois vitórias no European Tour (Omega Dubai Desert Classic em 2020 e Dubai Duty Free Irish Open em Julho de 2021), Herbert qualificou-se para o PGA Tour através das recentes finais do satélite do Korn Ferry Tour e conquista assim o seu primeiro título logo ao seu terceiro torneio da época e depois de falhar o cut nos dois primeiros (Fortinet Championship, em Napa, Califórnia, e Sanderson Farms Championship, em Jackson, Mississipi).

É o primeiro jogador da época a vencer pela primeira vez no circuito e o quarto não-americano consecutivo depois do sul-coreano Sungjae Im (Shriners Children’s Open), do norte-irlandês Rory McIlroy (CJ Cup) e do japonês Hideki Matsuyama (ZOZO Championship). Só as duas primeiras provas foram ganhas por norte-americanos – Max Homa (Fortinet Championship) e Sam Burns (Sanderson Farms Championship).

Valeu-lhe um prémio de 1,170,000 dólares (de um prize-money total de $6,5 milhões), a entrada no top-50 do ranking mundial (de 57.º para 43.º), a ascensão directa (uma vez que ainda não somara pontos) ao 5.º posto da FedEx Cup), dois anos de isenção no circuito e lugares no Sentry Tournament of Champions e no Masters do próximo ano.

Herbert tinha iniciado a jornada decisiva na terceira posição, com -13, tendo à sua frente o neo-zelandês Danny Lee (-14) e o líder canadiano Taylor Pendrith (-17), com os quais jogou no grupo de honra. Os tee times para domingo foram antecipados, com saídas simultâneas dos buracos 1 e 10, devido à previsão de tempestade para a tarde. Mas esteve sempre muito vento (soprou a 45km /h) e chuva – e a prova chegou inclusivamente a ser interrompida.

Herbert concluiu com 69 (-2), para um total de 269 (-15), vencendo com a vantagem mínima sobre Danny Lee (71) e Patrick Reed (65). Patrick Rodgers (70) foi quarto com 271 (-13) e Taylor Pendrith teve de se contentar com o quinto posto após finalizar com 76 (+5), empatado com Scott Stallings, que fez um extraordinário 62 (-9) para subir 45 lugares a fechar. O campeão de 2020, Brian Gay, terminou nos 12.º com 274 (-10).

“Senti que batalhei muito bem no início da volta e que tive a atitude certa, o que não seria fácil”, disse Herbert. “Sabia que seria um daqueles dias muito duros em que qualquer resultado abaixo do par seria sempre uma grande marca.”

