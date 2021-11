“Vax” é a Palavra do Ano para o Oxford English Dictionary

Sem surpresa, “Vax” foi escolhida pelo prestigiado Oxford English Dictionary (OED) como a Palavra do Ano, reflexo do seu uso massificado e globalizado durante estes tempos de pandemia, e não apenas no mundo de expressão anglófona.

“Vax”, que também pode ser grafada com dois ‘x’, é a expressão abreviada e mais comum do substantivo “vaccine”, igualmente bastante usado na linguagem quotidiana. A sua escolha como Palavra do Ano, anunciada esta segunda-feira, surgiu assim como óbvia pelo seu “impacto marcante”, justificou à BBC Fiona McPherson, editora sénior do OED.

“É uma palavra curta, contundente e que chama a atenção”, explicou esta lexicógrafa da instituição académica britânica ao New York Times.

Além do uso abreviado, “vax” surge também na comunicação usual em diversas variações, como “double-vaxxed” (dupla vacinação), “unvaxxed” (não vacinado) ou “anti-vaxxer” (antivacina)... Casper Grathwohl, director da Oxford University Press, realçou “a subida dramática” do uso desta terminologia um pouco por todo o mundo.

Segundo o comunicado do OED, em Setembro de 2021 esse uso aumentou 72 vezes quando comparado com o ano anterior. “Todas essas outras palavras associadas a Vacina aumentaram, mas nada como Vax”, comentou Fiona McPherson ao diário nova-iorquino. “Falando como lexicógrafa, também vejo isso como bastante produtivo”, acrescentou a editora, referindo-se às várias combinações que permitiram “formar novas palavras”.

No comunicado em que anuncia a sua Palavra do Ano, o Oxford English Dictionary faz remontar o registo do substantivo “vaccine” no vocabulário da língua inglesa a 1799 e ao médico e cientista Edward Jenner (1749-1823). “Vax” provém do termo latino “vacca”, e foi por associação que Jenner o usou para identificar a sua experiência pioneira de combater a varíola através de uma vacina criada com base na própria doença bovina.

A partir de 1800, a palavra passou a entrar no léxico médico e científico. Mas o seu crescimento exponencial aconteceu no ano passado, com a emergência e propagação da covid-19. E o OED avança que a escolha da Palavra do Ano 2021 teve por base as mais de 14,5 mil milhões de vezes que palavras com a raiz “Vax” foram referidas em textos e em diferentes órgãos de comunicação nos países de língua inglesa em todo o mundo.

Com esta decisão, a instituição britânica retoma a escolha de uma só Palavra do Ano, o que não tinha acontecido em 2020, quando esta deu lugar à selecção de várias palavras-chave e expressões que reflectiram um ano completamente atípico, tais como “covid-19”, “lockdown” (confinamento), “working from home” (teletrabalho), mas também Black Lives Matter ou “bushfires" (incêndios florestais), a identificarem outros factos que marcaram o ano transacto.

Comparando agora as escolhas do OED com as da Collins, a BBC recorda que este dicionário também prestigiado, publicado na Escócia, escolheu em 2020 “lockdown” como Palavra do Ano. Curiosamente, em 2019, os dois dicionários aproximaram-se mais nas suas escolhas: “climate emergency” (emergência climática), para o OED; “climate strike” (luta contra as alterações climáticas), para o Collins.