Segunda, na TV: entre Maradona e Jack Kirby, uma viagem até The North Water com Gossip Girl

CINEMA

Querido Diário

TVCine Edition, 18h55

Querido Diário é um misto de comédia e documentário autobiográfico dirigido e interpretado por Nanni Moretti. O filme, que valeu ao cineasta o prémio de melhor realizador em Cannes em 1994, divide-se em três partes. Na primeira, Moretti percorre as ruas de Roma, no Verão, de vespa, claro. Na segunda, viaja com um amigo pela Sicília e na terceira consulta vários médicos por causa dum linfoma.

Red-Eye

TVCine Action, 22h55

Lisa odeia andar de avião, mas o que a espera no seu voo para Miami superará em muito o seu medo das alturas. Minutos após descolar, o passageiro ao seu lado, Jackson Ripner, revela-lhe o verdadeiro motivo da sua viagem: assassinar um importante homem de negócios. E Lisa é uma peça fundamental da missão. Caso se recuse a colaborar, um assassino receberá um telefonema de Jackson e assassinará o seu pai. Presa no avião, a uma altitude de 30 mil pés, Lisa tem de tomar uma decisão, sabendo que qualquer acção sua pode pôr em risco a vida do pai e de todos os passageiros a bordo.

A Mãe é que Sabe

RTP1, 22h47

No dia de aniversário de Adelino, toda a família se reúne em casa de Ana Luísa, a filha mais velha. À medida que o almoço decorre, todas as conversas vão, constante e inevitavelmente, convergindo para a mesma pessoa: Josefa, a falecida esposa de Adelino e mãe de Ana Luísa. Cheia de saudade – e de inevitáveis mágoas –, a dona da casa embarca numa viagem ao passado, desabotoando memórias dos dias distantes da sua infância e adolescência, em constante desacordo com a mãe, uma matriarca forte e controladora mas de coração enorme. Apesar das lutas e discórdias com Josefa durante a vida em comum, Ana Luísa vai perceber que, por mais que se tenha esforçado por combater a “ditadura” em que foi criada, acabou por se transformar numa cópia da progenitora. Com realização de Nuno Rocha e argumento de Roberto Pereira, uma comédia portuguesa sobre o amor, os conflitos geracionais e as típicas discórdias familiares. O elenco conta com Maria João Abreu, Margarida Carpinteiro, Dalila Carmo, Filipe Vargas, Joana Pais de Brito, Filipa Areosa, Manuela Maria, Bruno Cabrerizo e Manuel Cavaco, entre outros.

SÉRIES

The North Water

HBO, streaming

Chegam à HBO todos os episódios desta série de época, que remonta a 1859, ano em que Patrick Sumner se junta ao navio The Volunteer como cirurgião. A missão deste veículo é uma viagem de caça às baleias pelo Ártico. Durante a viagem, vai confrontar-se com o arpoador Drax, um homem brutal, com objectivos específicos para esta difícil jornada. A série é protagonizada por Colin Farrell, Stephen Graham, Tom Courtenay, Sam Spruell, Roland Møller e Peter Mullan.

Gossip Girl

HBO, streaming

Chegam à plataforma os primeiros seis episódios desta “sequela” da série homónima original, desenvolvida por Josh Schwartz e Stephanie Savage, que esteve em emissão entre 2007 e 2012 no canal americano The CW. Voltamos ao Upper East Side e à mesma escola privada de Nova Iorque de Serena e Blair para encontrar uma nova geração de adolescentes que, no entanto, mantém um estilo de vida extravagante. Passamos do blogue para o Instagram, mas a Gossip Girl regressa noutro formato. Também ficaram disponíveis, na plataforma da HBO, todas as temporadas da série original para quem quiser ver e rever um dos maiores sucessos televisivos da televisão americana para adolescentes dos anos 2000. Para além das acima indicadas Serena Van Der Woodsen e Blair Waldorf, amigas e inimigas consoante a vida as posiciona, há ainda Nate Archibald, o namorado de Blair, Chuck Bass um adolescente tão rico como arrogante, e Daniel Humphrey, um rapaz solitário de Brooklyn, a quem ninguém liga pelo seu status social.

DOCUMENTÁRIOS

Jack Kirby: O Super-Herói do Dia D

RTP2, 20h35

Documentário sobre um dos mais conhecidos criadores de super-heróis da mitologia de banda-desenhada da Marvel. Kirby era um ilustrador, artista, escritor e editor dos comics da editora conhecida por personagens como Homem-Aranha ou os Vingadores. Neste filme, juntamo-nos ao neto para uma viagem pelo legado do avô, incluindo o seu ingresso na Segunda Grande Guerra.

Maradona: Conquista de Um Sonho

Amazon Prime Video, streaming

Esta é uma série original da Amazon Prime Video. Tem como objectivo reconstituir a vida do famoso jogador de futebol Diego Armando Maradona, desde a juventude até se tornar no símbolo argentino da sua vida adulta. Acompanhamos a estreia no futebol profissional, a passagem nos Boca Juniors, o tempo passado em Barcelona e Sevilha, bem como o regresso à Argentina e a sua importância como capitão da sua selecção nacional nos campeonatos de futebol do mundo. Mas fora da vida profissional, vemos também os problemas pessoais, dos vícios aos divórcios.