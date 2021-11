Ariodante no regresso à ópera encenada em São Carlos

Uma das mais ricas óperas de Händel estreia-se esta terça-feira em Lisboa, numa produção com alguns cantores de excepção. Fomos falar com protagonistas para saber o que tem este Ariodante de tão especial.

Estivemos num dos últimos ensaios de Ariodante, a ópera de Händel que é posta em cena pela primeira vez em Portugal, no Teatro de São Carlos, em Lisboa, esta terça-feira e na próxima quinta-feira, sempre às 20h. Sente-se a responsabilidade e a tensão dos momentos finais de preparação. Só na sexta-feira, dia 29 de Outubro, se juntaram no palco todos os cantores e músicos, com todos os elementos cénicos, para pôr de pé esta ópera histórica de um dos grandes compositores do século XVIII.