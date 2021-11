Museu Nacional do Rio de Janeiro está em recuperação e procura a ajuda de Portugal

Director do Museu Nacional do Rio de Janeiro esteve em Portugal para falar sobre a recuperação da instituição após o incêndio. O grande objectivo da sua visita foi procurar doações de material e já conseguiu algumas. Mas a busca está longe de ter terminado e Alexander Kellner apela a todos os que quiserem ajudar o museu brasileiro no seu reerguer.

Em Setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Desde então, para a sua reconstrução, têm sido feitas doações e colaborações com diferentes países. Agora, o director da instituição brasileira, Alexander Kellner, esteve em Portugal à procura de doações de material para as exposições do museu. E já conseguiu algumas. Nessa visita, aproveitou para mostrar como está a ser feita a reconstrução do museu, para consolidar e iniciar novas colaborações, bem como para criar uma rede de contactos com os museus portugueses. “É a hora das parcerias! Queremos saber quem tem interesse ou possibilidade de participar e como o gostaria de o fazer”, diz ao PÚBLICO o director do museu.