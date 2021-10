Web Summit quer ser palco de “discussões difíceis”

Facebook, Black Lives Matter e blockchain — o trio de temas junta-se na tarde desta segunda-feira na abertura da edição de 2021 da Web Summit. A mais recente denunciante do Facebook, Frances Haugen, vai estar no mesmo palco que Ayo Tometi, co-fundadora do movimento anti-racista Black Lives Matter, e Nicolas Julia, o criador de uma startup de futebol virtual que funciona na blockchain (tecnologia que nasceu com as criptomoedas) e é alvo de investigação no Reino Unido. O fundador da Web Summit não estranha a mistura.