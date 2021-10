Protecção de Dados contra entrega a privados da videovigilância na Web Summit

A Comissão Nacional de Protecção de Dados avisa que a utilização do equipamento de videovigilância instalado em Lisboa para os quatro dias da Web Summit não garante uma total segurança do sistema nem a integridade do tratamento de dados pessoais por falta de medidas adequadas. Em causa, está também o facto de o sistema montado, para a captura de imagens e sons na zona em volta do pavilhão onde se realiza o evento, estar a cargo de uma empresa privada subcontratada, refere a Protecção de Dados num parecer solicitado pelo Governo.