E se de repente alguém lhe oferecesse um bloco central?

Esgotadas as pontes à esquerda, resta a António Costa ensaiar a aproximação ao PSD. Talvez o PS aceite a ideia, desde que esteja em causa a manutenção no poder.

António Costa foi o responsável por “implodir” o muro, aquele que impedia o PS de governar com o apoio da esquerda. Agora, o sonho acabou e houve aqui alguém que se enganou – para prosseguir com a banda sonora que animou o debate do Orçamento, de Jorge Palma a José Mário Branco. Com o PS a acusar os partidos à sua esquerda que, seis anos depois, falharam o apoio ao Governo, de “traição”, é muito difícil ver como a confiança se vai poder reconstruir.